Venezia, apre primo hotel per gay: «ma siamo “etero-friendly”»

In pieno centro di Venezia, tra la Basilica della Salute e la collezione Guggenheim, a pochi passi dall’Accademia, la catena Axel aprirà il primo hotel per gay. Come riporta Giacomo Costa sul Corriere del Veneto di oggi a pagina 13 dell’edizione di Venezia, Axel è specializzato nella ricezione di turisti e visitatori appartenenti o sensibili alla comunità Lgbtq e vorrebbe che il turismo dedicato alla clientela gay potesse emergere con forza anche in Italia.A tal proposito il marchio spagnolo ha anche coniato, ironicamente, l’espressione “etero-friendly“, per indicare come il concetto di “normalità”possa essere visto da entrambi i lati. L’hotel verrà inaugurato il 15 marzo. (t.d.b.)

(ph: Facebook – Axel hotel Venezia)