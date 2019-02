Allarme smog, Regione Veneto: «cittadini diano una mano»

Condividi

Da giorni in molte città del Veneto si registrano altissimi livelli di Pm10 nell’aria. L’assessore regionale veneto all’Ambiente Gianpaolo Bottacin in comunicato si appella al buon senso dei cittadini per evitare ulteriori ripercussioni sulla salute. «A causa delle condizioni meteo, che hanno determinato da più giorni il ristagno degli inquinanti negli strati bassi dell’atmosfera, in Veneto si stanno registrando numerosi superamenti consecutivi del valore limite giornaliero di PM10. E’ una situazione complicata – spiga Bottacin – che richiede attenzione e comportamenti responsabili; per questo ci appelliamo a tutti i cittadini perché anche con azioni e piccoli gesti, che solo apparentemente sembrano di poco conto, possono contribuire a diminuire le emissioni in atmosfera».

«Tanto per fare qualche esempio – aggiunge – visto che il 60% di PM10 è dovuto al riscaldamento domestico, in queste giornate la temperatura in casa dovrebbe restare sotto i 19 gradi. Ma è bene abbassare ulteriormente la temperatura quando si esce di casa. Così come è cosa utile che anche gli automezzi che rientrano fra quelli a cui è consentita la circolazione quando si fermano ad un semaforo spengano il motore. Tutto insomma può servire a limitare gli scarichi in atmosfera. Vedremo come si evolverà la situazione meteorologica – conclude Bottacin – ma nel frattempo stiamo valutando anche una convocazione straordinaria del CIS, il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza in materia di inquinamento atmosferico, composto dai rappresentanti delle Province e dei comuni capoluogo».

Anche Comune e ospedale di Padova si rivolgono direttamente ai cittadini in una nota congiunta. «Siamo nel mezzo di un’emergenza sanitaria e in questi giorni ce ne stiamo rendendo conto in maniera ancor più forte – spiega l’assessore Chiara Gallani –L’aria è irrespirabile a Padova come in tutta la Regione. Questo ricade sulla salute di tutti e in particolar modo sulle fasce deboli, i bambini e le persone che soffrono già di problemi respiratori. Dobbiamo mettere in campo tutte le misure per ridurre le emissioni, ma anche impegnarci ognuno nella vita di tutti i giorni per cercare di avere uno stile di vita più sostenibile. Come Amministrazione siamo impegnate per portare avanti politiche per ridurre le emissioni inquinanti e per implementarne altre, come quella che in questi giorni renderà gratuiti i mezzi pubblici nella fascia mattutina. I cittadini sono consapevoli delle problematiche e delle sfide che dobbiamo affrontare perché la salute è un bene fondamentale per ognuno».

«La connessione tra smog è salute è ben documentata dalle evidenze scientifiche e dall’esperienza – aggiunge Andrea Vianello, direttore della Struttura Complessa di Fisiopatologia Respiratoria dell’Ospedale di Padova – L’esposizione a quantità elevate di sostanze inquinanti porta a conseguenze negative in special modo per il sistema respiratorio, ma anche in parte per quello cardiocircolatorio. Conseguenze che possono essere immediate, con l’esacerbarsi di alcune malattie (chi soffre d’asma ad esempio rischia di avere crisi più frequenti) e tardive. L’esposizione prolungata infatti può portare a sviluppare malattie respiratorie o comunque può ridurre la capacità respiratoria nei soggetti esposti. Per questo bisogna cercare di evitare alcuni comportamenti che aumentano il rischio espositivo. In questi giorni la classica corsetta all’aperto non è consigliata. Bisogna prestare particolare attenzione ai bambini, che sono più esposti anche per il banale effetto dell’altezza ai gas. Quindi – conclude la nota – è consigliabile non uscire nelle ore di maggior concentrazione del traffico, all’inizio e alla fine della giornata». (t.d.b.)