Berlusconi: «siamo circondati da cog****i». Poi gli scappa un “vaffa”

Un Silvio Berlusconi in formissima quello che ha chiuso la campagna elettorale a Cagliari per le regionali sarde. Un cavaliere che non le ha mandate a dire e che si è lasciato andare più di una volta durante la giornata. Prima si è sfogato contro la «politica politicante», quella che ha allontanato tanti italiani dalle urne o che li ha spinti a votare il “nuovo”, cioè il Movimento 5 Stelle. Poi ha detto di non capacitarsi che alla guida del Paese ci siano degli «incompetenti e assoluti ignoranti, una vera iattura per tutti». Se la prende anche con la sinistra che «in 5 anni di cattivo governo ha portato la Sardegna allo stato attuale, ovvero in condizioni non buone».

«Sardi votate Fi, non fate i masochisti. Svegliatevi, guardatevi nello specchio e innanzitutto andate a votare e poi votate noi: mandiamo subito a casa i Cinque Stelle, perché più stanno al governo e più difficile sarà recuperare e riprendere lo sviluppo. Tutto quello che è arrivato da loro è cattivo: per questo dico ai sardi: aprite gli occhi e teneteli aperti quando andrete alle urne domenica». Poi si lascia scappare un “vaffa”. E quando il cronista gli chiede se sia rivolto ai 5 Stelle lui fa un gesto con le mani che lascia intendere che la sua invettiva sia generica. Infine, quando poi arriva sul lungomare, Berlusconi si lascia andare ancora una volta: «non riesco a trovare in giro qualcuno che ragioni…siamo circondati da coglioni…». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos