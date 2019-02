Camorra in Veneto, arrestato l’ultimo latitante

Condividi

Continua la lotta delle forze dell’ordine alle infiltrazioni mafiose in Veneto. Ieri pomeriggio è stato arrestato dagli uomini della Squadra Mobile di Caserta, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Venezia, Antonio Puoti, 33 anni, ritenuto responsabile dei reati di associazione per delinquere a stampo mafioso, usura, rapina, bancarotta fraudolenta e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo si trova ora detenuto presso la Casa Circondariale di Frosinone. (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Shutterstock)