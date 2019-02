Caso Maugeri, condanna definitiva per Formigoni: 5 anni di carcere

Condividi

L’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni è stato condannato a 5 anni e 10 mesi per corruzione in merito all’inchiesta sui presunti fondi neri della fondazione Maugeri. La Cassazione ha quindi confermato la sentenza di appello che condannava il “Celeste” a circa 7 anni. La Regione Lombardia si è costituita parte civile contro di lui e ha ià ottenuto un risarcimento di 6 milioni. Dal mondo politico di centrodestra si solleva un coro unanime di solidarietà verso Formigoni. Da Berlusconi a Castelli si sottolinea il buongoverno della Regione Lombardia durante i suoi mandati. Anche l’ex direttore del Tg4 Emilio Fede esprime solidarietà a Formigoni parlando di «vicenda che disorienta il Paese».

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio del Movimento 5 Stelle Stefano Buffagni esulta invece su Facebook dopo la condanna definitiva di Formigoni: «ho iniziato il mio cammino nel Movimento per combattere contro personaggi come Mr. B e contro il Celeste ed il suo impero. Oggi mentre gli italiani ci hanno mandato al Governo del paese Formigoni andrà in carcere per corruzione dopo che solo qualche mese fa abbiamo anche approvato la legge “spazzacorrotti” che non lo farà scappare dalle sbarre dati i gravi reati. Il Cambiamento». (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(ph: Imagoeconomica)