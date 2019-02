Consigliere Lega contro Emma Marrone: «aprire i porti? Apri le cosce»

Condividi

«Faresti bene ad aprire le tue cosce facendoti pagare per esempio». Ha deciso di rispondere così il consigliere comunale leghista di Amelia Massimiliamo Galli ad Emma Marrone che durante il suo ultimo concerto aveva preso posizione politica chiedendo che i porti venissero aperti.

Un post sessista che gli è costata l’espulsione, come ha annunciato lo stesso partito. «La Lega Umbria si dissocia e la decisione è irrevocabile», ha sottolineato il segretario regionale Virginio Caparvi. «Anche il dissenso più forte -conclude – non può mai scadere in simili commenti. Le affermazioni del consigliere non solo sono inaccettabili, ma assolutamente distanti dallo spirito e dai valori espressi dalla Lega e dunque chiunque utilizzi questo linguaggio non può rappresentare il nostro movimento». (a.mat.)

