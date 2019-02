«Convinta di essere lesbica ma era un inganno di Satana»

Condividi

Linkedin email

Lei è Nausica Della Valle, 49 anni, giornalista e conduttrice televisiva, nota per i suoi collegamenti come inviata di

“Quinta Colonna” ma anche per la sua storia personale. Dalla Valle, infatti, si è dichiarata omosessuale fino a 5 anni fa, fino a quando ha incontrato la fede. «Per me – racconta – è stato sconvolgente, perché il Signore mi ha parlato ma stavo dentro casa, una cosa che non si può pensare, e mi ha detto “io ho creato l’uomo e la donna, tutto ciò che è al di fuori della mia creazione è un inganno del principe della menzogna Satana“. Io lì sconvolta, ho detto ma che cosa è sta roba? Ero convinta di essere nata omosessuale, considera che mi ero anche convinta a prendere la residenza in Spagna per sposarmi. A quel punto – continua Della Valle – il Signore mi mette davanti una Bibbia che ancora non avevo mai letto. Io stavo tremando ma Lui mi ha parlato con un amore sconvolgente: io ho cercato amore in ogni donna ma poi mi sono resa conto che era solo sesso, parliamoci chiaro, era diventata perversione».

Ma Dalla Valle ci tiene a sottolineare una cosa: «l’omosessualità non è una malattia, è una condizione dovuta a ferite nell’anima. E’ quello che io dicendo anche alle chiese: l’omosessuale va amato, va accolto perché nasciamo da ferite nell’anima. C’è bisogno che la Chiesa si svegli, sul tema c’è molta ignoranza e anche timore. Se un omosessuale vuole entrare in chiesa non ci entra perché si sente additato e giudicato e questo è l’errore più grande che sacerdoti possono fare, perché Dio è amore e dice “vieni a me così come sei, sono io poi che ti faccio comprendere e ti do il discernimento”. Lo sviluppo di questa condizione sessuale è legato al rapporto che si ha con il genitore dello stesso sesso – conclude Della Valle -. Quindi magari il maschio non ha una presenza maschile in casa, si attacca alla mamma, prende le sembianze femminili, ma c’è un discorso lungo da fare, complesso, un discorso di abbandono, di rifiuto, non è semplice spiegare così». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: Facebook Nausica Nau Della Valle)