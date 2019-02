Donne non capiscono di calcio? Gattuso: «la formazione la fa mia moglie»

Condividi

Linkedin email

L’allenatore del Milan Gennaro Gattuso, nella conferenza pre-partita con l’Empoli, ha scherzato sulle recenti polemiche sollevate dalle frasi di Fulvio Collovati, che ha giocato come lui nel Milan e che come lui è un ex campione del mondo in nazionale, secondo cui le donne non dovrebbero parlare di tattica perché non possono capirne quanto gli uomini. «Se parlo con mia moglie di tattica? Veramente è lei che mi fa la formazione – ha scherzato il mister -. Al di là delle battute – ha aggiunto l’ex centrocampista spesso associato a un carattere brusco e tradizionalista – nel mondo in cui viviamo ci sono tantissime donne che capiscono di calcio. Io tre volte la settimana parlo con Carolina Morace, una coach molto esperta». (t.d.b.)

(Fonte: Deejay.it)

(ph: Shutterstock – Cristiano Barni)