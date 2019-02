Il Canal denuncia hater: «i social non sono una giungla» [VIDEO]

Condividi

Linkedin email

Il Canal ha deciso di fare un video che si discosta un po’ da quelli divertenti che è solito pubblicare. Lo ha fatto per parlare di un spiacevole episodio di cui è stato vittima: essere minacciato via Messenger da un hater. «In questi anni ho ricevuto pochissimi messaggi privati e commenti cattivi – spiega -. E a quei pochi ho sempre risposto con ironia perchè penso sia la più grande difesa. Ma l’altra sera ho ricevuto minacce pesanti. La dovuta premessa è che io non mi sono preoccupato perchè, a sensazione, questo è il classico leone da tastiera».

«Ma sono influencer anche per le cose importanti, sì o no? Quindi sono andato dai carabinieri e ho fatto denuncia. Questo perchè è importante che capiate che i social non sono una giungla dove tutto è possibile ma che, ad ogni azione, corrisponde una reazione uguale e contraria. E soprattutto, se c’è qualcuno che vi minaccia sui social, avete la possibilità di difendervi perchè se andate dai carabinieri o dalla polizia postale non vi guardano male ma vi aiutano». (a.mat.)