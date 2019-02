L’Espresso: «trattativa segreta per finanziare Lega con soldi russi»

Condividi

Il settimanale L’Espresso ha pubblicato un’anteprima dell’inchiesta contenuta nel prossimo numero, in uscita domenica, sui finanziamenti occulti alla Lega da parte del Cremlino. Un sostegno «a sei zeri» camuffato da «compravendita di carburante», scrivono gli autori dell’inchiesta, Giovanni Tizian e Stefano Vergine. La trattativa sarebbe stata portata avanti in questi mesi nel più assoluto riserbo per arrivare alla cessione di «3 milioni di tonnellate di diesel» a un’azienda italiana da parte di una compagnia russa, con l’obbiettivo di sostenere in segreto il partito di Salvini in vista delle elezioni europee di maggio.

Al centro del negoziato per il finanziamento ci sarebbe la figura di Gianluca Savoini, ex portavoce del ministro dell’Interno, senza un ruolo ufficiale nel partito o nel governo. L’affare sarebbe stato discusso il 18 ottobre scorso, all’indomani della visita di Salvini a Mosca, da una delegazione italiana e tre russi. «Nel momento in cui abbiamo terminato questa inchiesta giornalistica», precisano i cronisti testimoni dell’incontro, «non sappiamo com’è andato a finire l’affare, se l’accordo è stato siglato e in che termini», ma proverebbe il sostegno concreto al partito nazionalista di Salvini da parte di Putin, «nemico numero uno della Ue». (r.a.)