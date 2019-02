Rigopiano, viola sigilli per portare fiori dove morì suo figlio: a processo

Condividi

Linkedin email

Alessio Feniello verrà processato. Il motivo? Aver violato i sigilli dell’hotel Rigopiano per portare i fiori nel luogo dove morì suo figlio. L’albergo fu distrutto da una valanga che provocò 29 vittime. E mentre si sta ancora indagando per stabilire le responsabilità di questa tragedia, un padre sarà processato per essere tornato sul luogo dove l’amato figlio ha perso la vita.

Feniello era già stato condannato a pagare una multa di 4550 euro ma si era rifiutato. «Non pagherò per aver portato fiori a mio figlio, piuttosto vado in galera. La cosa che mi dispiace è che sono stato il primo ad essere stato condannato per la tragedia di Rigopiano». L’udienza è fissata al prossimo 26 settembre. «Ho sempre sostenuto che avrei affrontato il processo – dice Feniello – e io non mi tiro indietro come fanno molti politici». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: Twitter @emergenzavvf)