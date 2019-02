Roma, accoltella 11enne rom. Poi urla «vi ammazzo tutti»

Condividi

Prima ha accoltellato un bambino di 11 anni rom, poi è stato bloccato dai vigilantes mentre urlava «vi ammazzo tutti». E’ successo ieri pomeriggio nella stazione della metro A di Roma Termini dove un 29enne italiano ha dato in escandescenza perchè riteneva il ragazzino responsabile di un furto. L’11enne, residente in un campo rom di Roma, è stato portato in ospedale mentre il 29enne è stato denunciato per lesioni dolose aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)