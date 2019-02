Rovigo, Balasso: «il problema non è solo il sindaco ma anche i cittadini»

Condividi

«A Rovigo chiude un’amministrazione disastrosa della Lega». Inizia così il post su Facebook di Natalino Balasso che commenta le ultime vicende politiche della provincia veneta. «Era rimasto il sindaco, asserragliato a fort Alamo, come l’ultimo degli eroi, da solo con tutte le deleghe. Da solo col suo racconto fantasy, il racconto di tutti i sindaci leghisti. Fuori, gli ululanti indiani che rappresentavano la realtà. Poi l’eroe alza gli occhi e scopre che fuori, assieme agli indiani, corrono in cerchio ululando anche i suoi. Con le bugie si possono raccontare un sacco di cose in tempi di ricchezza, ma con una galoppante crisi economica, se non hai idee, i negozi chiudono e la gente non ha lavoro, puoi raccontargli che il problema sono i migranti una, due, tre volte; ma alla lunga, persino i fessi si accorgono che il problema sei tu».

«Se alle prossime elezioni vincerà di nuovo la Lega – continua Balasso -, i bravi cittadini che continuano a votare Lega, continueranno a dare la colpa a quelli che loro stessi hanno votato, e ancora e ancora, finché non capiranno che il problema sono loro. Come ripartire? Sarà fatica, ma qualcuno diceva che affrontare nuovi problemi con vecchi metodi non è sempre utile. E non dipende dai sindaci, le sorti di una città sono scritte sempre dai cittadini. Resta una cosa da chiedersi, questa giunta Bergamin (Lega + appoggio FI) chiude per dimissioni di tutti gli assessori; la precedente giunta Piva (destra varia + sfascisti) chiude per dimissioni di tutti gli assessori: perché gli assessori se ne vanno, perché tutti litigano col sindaco? Io credo che sia perché non esiste mai un progetto vero di governo».

«Io ci avevo parlato con Bergamin, all’inizio del suo mandato, non mi sembrava una cima ma lo definirei un bravo ragazzo. Però non basta. Stiamo rinunciando alle capacità in favore di un appeal popolare. Competenza, capacità, conoscenza, sono concetti ormai banditi da questa politica social che ha preso solo la casella del consenso ed ha annullato tutte le altre. Mi piace o non mi piace. Non è democrazia, è Talent Show, dove la parola talent è molto traslata ovviamente. La politica democristiana (perché questa è la Lega di Rovigo: Democrazia Cristiana imbevuta di odio) di chi mette d’accordo tutti, assumendo magari il figlio di qualcuno o piazzando il parente di uno dell’opposizione su qualche carega per avviare un dialogo, sembra non smettere mai di esistere. Ma un sindaco non deve pensare alla propria sopravvivenza, alla sopravvivenza della propria giunta, non deve pensare a sistemare i mal di pancia dei propri elettori; un amministratore che fosse capace, dovrebbe avere a cuore la città. E la città è fatta dai cittadini, tutti i cittadini, anche quelli che non lo hanno votato. Mi direte, ma le giunte di sinistra fanno diversamente? Vi risponderò di no, a livello locale è la cultura della città che prevale e se la cultura è questa questo è il raccolto».

