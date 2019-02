Smog, in Veneto situazione disastrosa: «limitare uscite all’aria aperta»

Condividi

Pm10 oltre i limiti da giorni, Zoppello: “Suggeriamo di adottare comportamenti a tutela della della salute”

“E di limitare l’immissione di inquinanti in atmosfera”

La pessima qualità dell’aria in tutto il territorio regionale pone la necessità di adottare comportamenti a tutela della salute pubblica e per limitare il più possibile l’immissione in atmosfera di inquinanti. E’ quanto sostiene la Regione Veneto in una circolare indirizzata alle province venete, ai comuni capoluogo e alle aziende Ulss per sottolineare l’elevata concentrazione di pm10 che potrebbe ridursi grazie al ricambio d’aria con venti da est previsto per questa sera o tutt’al più da stanotte, ma che permane critica.

«Purtroppo ci troviamo in una condizione atmosferica deleteria per la salute, pertanto è opportuno esserne consapevoli per poter adottare le dovute tutele – spiega l’assessore al territorio Lucio Zoppello -. Ricordo quindi che, in particolare anziani, bambini e persone affette da particolari patologie, dovrebbero limitare al minimo indispensabile le uscite all’aria aperta. Se possibile adottare comportamenti che riducano l’immissione in atmosfera di inquinanti: utilizzare meno l’auto a favore dei mezzi pubblici, tenere basso il riscaldamento in particolare quando non si è in casa».

Per ulteriori suggerimenti consultare la scheda “Consigli per una città migliore” cliccando qui. (a.mat.)

