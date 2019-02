Tav, Moretti: «Lega ha tradito il Nord in cambio del salvataggio di Salvini»

Condividi

«Sulla Tav siamo alla farsa assoluta: la mozione Lega-Cinque Stelle è una pietra tombale sull’opera. Ridiscutere integralmente l’opera è una follia, che ha come unico obiettivo non creare ulteriori tensioni tra le forze di governo in vista delle Europee. Ma quale Paese può permettersi di bloccare infrastrutture strategiche perché c’è di mezzo una campagna elettorale? La Lega sta tradendo platealmente i ceti economici e produttivi del Nord, tutto sacrificato in nome del salvataggio di Salvini sul caso della Diciotti. Una vergogna». Non usa giri di parole Alessandra Moretti, Consigliera regionale del Partito Democratico, commentando, tramite una nota, «il nuovo stop alla Torino-Lione dopo l’intesa nella maggioranza giallo-verde. Non possiamo tornare indietro di 70 anni, bloccare lo sviluppo e perdere finanziamenti e posti di lavoro per l’ennesima giravolta di un esecutivo incapace di decidere su qualsiasi cosa».

«Nel Nordovest – rimarca la consigliera – è fermo il 44% dei progetti infrastrutturali: ricordo per esempio l’Alta velocità Brescia-Verona e nel Nordest il quadro è simile. Questi ritardi costano miliardi e impediscono di ripartire a un Paese che è ormai in recessione. Ma per la Lega evitare il processo del proprio capo e, di conseguenza, proteggere le poltrone dei suoi ministri e parlamentari è diventata l’unica ragione di vita. Di Tav se ne riparlerà semmai dopo le Europee. E stiamo assistendo allo stesso balletto anche sull’autonomia, la “madre di tutte le battaglie” del governatore Zaia – conclude – l’ora X viene rimandata di mese in mese, sui contenuti dell’intesa non c’è alcuna certezza. Eppure la Lega avrebbe tutto per chiudere la partita: non ci riesce o non vuole?». (r.a.)

