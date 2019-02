«Terroristi latitanti, chiediamo danni a Francia per mancato rientro»

Condividi

L’associazione “Anni di Piombo – Osservatorio nazionale per la verità storica“, che riunisce i familiari delle vittime del terrorismo propone di chiedere i danni alla Francia per il mancato ritorno in Italia dei terroristi latitanti.

Il presidente Potito Perruggini: «ho chiesto ai nostri avvocati di studiare un’apposita azione giudiziaria usando i poteri sostitutivi in caso di inerzia della pubblica amministrazione. Voglio richiedere al governo francese i danni subiti dai cittadini italiani a seguito del mancato rilascio tempestivo dei 15 terroristi ospitati in Francia, considerato che ad alcuni cittadini stranieri neanche precisamente identificati, è stato consentito di citare il governo italiano per il ritardo nello sbarco illegale in Italia». (a.mat.)

