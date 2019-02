Venezia tra rock e cultura: il Carnevale entra nel vivo

Condividi

Linkedin email

Dopo la prima settimana del Carnevale di Venezia, ora i festeggiamenti entrano nel vivo. La lunga serie di eventi previsti comprende sia manifestazioni culturali che spettacoli di musica. Sabato 23 ci saranno i tre voli e alla sera all’Hard Rock Cafè si ballerà a suon di rock con brani dei Beatles e dei Queen. Al Padiglione delle navi del Museo Navale si terrà invece Giro d’acqua, un concerto che racconta una Venezia antica (sabato 23 e giovedì 28 febbraio). Nella chiesetta di Palazzo Ducale verrà poi messo in scena Cyrano-da Venezia alla luna, uno spettacolo curato da Alessandro Bressanello per i bambini (sabato 2 e martedì 5 marzo). A Ca’ Rezzonico, prendendo ispirazione dai quadri di Pietro Longhi, i bambini potranno costruirsi un abito su misura con cartone, stoffe altri materiali, da indossare “a una dimensione” (24 febbraio).

Sabato 2 marzo ci sarà la prima veneziana della versione restaurata di “La donna nella luna” di Fritz Lang e una seconda proiezione, su Alla luna! Alla luna! sul tema della luna da Georges Méliès in poi. Sempre sabato andrà in scena al Teatrino Groggia “La luna di Buzzati“, un adattamento per il Carnevale di “Sola in casa”, con Michela Mocchiutti per la regia di Mauro Avogadro, per la penna di uno dei grandi interpreti del realismo magico del Novecento italiano, il bellunese Dino Buzzati, autore de “Il deserto dei tartari”. Alla Peggy Guggenheim Collection inoltre tutti i giorni sono previste visite gratuite in italiano o in inglese dedicate alla scoperta delle opere d’arte ispirate dallo sguardo originale e inedito degli artisti al tema della luna, degli astri (tutti i giorni) e dei pianeti e laboratori gratuiti per bambini dai 4 ai 10 anni (tre domeniche delle settimane del Carnevale).

Il Palazzetto Bru Zane sarà eccezionalmente aperto al pubblico per un’intera settimana di visite guidate gratuite in varie lingue (da giovedì 21 a giovedì 28 febbraio), e metterà in scena lo spettacolo Parigini/Parigine (sabato 23 e domenica 24 febbraio). Al Centro Culturale Candiani sarà allestito “E pur si muove”, spettacolo di teatro per bambini e ragazzi della Compagnia romana Le Maschere, che con il linguaggio della commedia dell’arte mette in scena i grandi traguardi scientifici astronomici della rivoluzione scientifica, con Galilei e Keplero in un insolito dialogo che avrà Arlecchino quale principale messaggero (domenica 24 febbraio). Sempre al Centro Candiani, spettacolo per un pubblico più maturo intorno ai temi della celebre figura di Lilith: La luna nera, una performance che mescola narrazione, poesia e musica (martedì 26 e mercoledì 27 febbraio). Al Santuario di Santa Lucia, fino al 5 marzo, un’originale installazione curata da Gianmatteo Caputo metterà in relazione un’opera di Antonio Canova con artisti contemporanei che hanno lavorato sul tema del volto, della maschera e del sacro, traendo ispirazione dal martirio della Santa e contestualizzando il tema profano del Carnevale con il concetto della visione. L’originale commedia di taglio goldoniano, in versi, La Commedia dei Murazzi. El Mose ai tempi di Goldoni di Antonella Barina va in scena a Palazzo Trevisan degli Ulivi, sede della Fondazione Pro Helvetia (28 febbraio).

Lo spettacolo Don Chisciotte, tragicommedia dell’arte, che unisce Commedia dell’arte e epica letteraria universale, proposto dal Teatro Stabile del Veneto, andrà invece al Centro Culturale Canevon di Malcontenta (24 febbraio), all’auditorium dell’M9 di Mestre (martedì 26 febbraio), al “Luigi Sbrogiò” di Favaro Veneto (lunedì 4 marzo) e alla Sala San Marco di Trivignano (5 marzo). Al Caffè Florian, fino al 14 marzo, ci sarà la mostra personale di Adrian Tuchel che include visioni panoramiche di grandi dimensioni (sino a 2,50 metri) dei più caratteristici e iconici luoghi di Venezia. Tra le iniziative culturali, Il volo del colombo immaginario, progetto di Roberto Zamberlan che rivaluta un elemento chiave della quotidianità cittadina: il colombo. Dodici riproduzioni del volatile, a misura naturale, elaborate da altrettanti artisti, saranno abbinate a ciascuna delle Marie del Carnevale. Martedì grasso, 5 marzo, ultimo giorno di Carnevale con il concorso della maschera più bella, la pista di pattinaggio e lo Svolo del Leon in piazza San Marco. Per restare sempre aggiornati su tutti gli eventi in programma si può consultare il sito ufficiale del carnevale.

(ph: Shutterstock – Deplian Polovina)