«Vicenza, 24 ore dopo il blitz a Campo Marzo la situazione è questa»

L’altro ieri a Vicenza si è svolta a Campo Marzo e nelle vie limitrofe un’operazione congiunta di polizia di Stato, esercito e polizia locale contro lo spaccio di stupefacente e immigrazione illegale. Il blitz ha portato all’identificazione di 192 persone, 104 veicoli e 3 esercizi pubblici. «Una risposta concreta alla richiesta di maggiore sicurezza in un luogo particolarmente caldo della città – ha commentato il sindaco Francesco Rucco -. Un’operazione voluta dal ministro Salvini che ringrazio. Mi ha assicurato che questo tipo di operazioni sarà intensificato nella bella stagione. La sicurezza è una priorità che condividiamo, così come siamo convinti che la presenza delle forze dell’ordine sia il maggiore deterrente contro spacciatori e malviventi».

Ma questa mattina, il consigliere comunale di opposizione Raffaele Colombara, rende noto di aver ricevuto una segnalazione, con tanto di foto, da parte di un cittadino, che documentava la situazione 24 ore dopo la retata. «Come si può vedere sono rimasti gruppi di persone che bivaccano, spacciano ed, addirittura, si bucano nel pieno pomeriggio, indisturbati, alla presenza di nonni con bambini – commenta Colombara -. Campo Marzo è ostaggio della criminalità. L’unica maniera per sottrarre un’area alla criminalità è quella di consegnarla alla cittadinanza. Per fare questo bisogna rendere sicuro ed attrattivo il parco: illuminazione, videosorveglianza, presidio fisso con centrale operativa sul luogo, ma soprattutto un concorso di idee per la riprogettazione condivisa del parco».









«Rucco ha tradito le promesse elettorali: si è dimostrato un ottimo parolaio, incapace però di passare dalle parole ai fatti – continua il consigliere di opposizione -. In passato la mia amministrazione su campo Marzo ha fallito ma ora il sindaco che cosa propone di fare per risolvere questi problemi? Rucco sta cercando semplicemente di intestarsi i meriti di un’operazione di pubblica sicurezza, senza averne minimamente competenza. Le operazioni delle forze dell’ordine sono decisamente importanti, ma non bastano: ciò che manca è l’indirizzo dell’amministrazione. Se solo dopo 24 dopo una retata tutto torna come prima c’è evidentemente un grave problema che può essere risolto solo dall’amministrazione, che ha l’obbligo di rendere campo Marzo un parco dei vicentini. Le sue chiacchiere non hanno prodotto nulla e continueranno a non produrre nulla. Ora, continui pure nella sua prostrazione da campagna elettorale a Salvini: come sindaco non ci fa affatto una bella figura. Io voglio rimanere fermo nell’idea che per amministrare una città ci vogliono fatti e non solo inutili slogan».