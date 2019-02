12enne nuda a scuola, video hot diventa virale

Condividi

I carabinieri di Nola (Napoli) hanno aperto un’indagine per un video hot di una 12enne nuda che nel giro di poco tempo è diventato virale. A contattarli il preside della scuola, che ha ricevuto il video via WhatsApp, come molte altre persone. Tutto è partito, pare, da una scommessa persa: la penitenza imposta da alcuni compagni maschi alla ragazzina era andare in bagno, spogliarsi e inviare a uno di loro il video hard. La 12enne, inizialmente restia, ha poi accettato. Ma i ragazzini si sono spinti oltre pubblicando il video su WhatsApp e facendolo girare. I carabinieri sono prontamente intervenuti per rimuoverlo e hanno sequestrato tutti i telefonini dei ragazzi. (t.d.b.)

(Fonte: Il24.it)