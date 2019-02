«7 pesticidi diversi in un bicchiere di prosecco»: l’inchiesta di Striscia

Condividi

Linkedin email

Il programma di Mediaset Striscia la notizia prende di mira un prodotto tipico del Veneto: il prosecco. Il direttore della rivista mensile “Il salvagente” Riccardo Quintili infatti in una puntata andata in onda nei giorni scorsi ha illustrato la sua ricerca su 12 bottiglie di prosecco di cantine diverse. In alcuni casi alcune erano completamente pulite, ma in altri sono state trovate 7 diverse sostanze tossiche in un unico bicchiere di prosecco. Il dubbio sollevato da Quintili è: «perché usare così tanti fungicidi diversi, se hanno la stessa funzione?». Il Consorzio tutela prosecco precisa che tutti i valori riscontrati sono al di sotto dei limiti consentiti per legge e che non costituiscono un rischio per la salute. Il servizio di Striscia mostra come anche nei vini francesi ci sia una presenza elevata di pesticidi. (t.d.b.)