Ammira Cracco ma si vergogna dell’accento veneto, la risposta [VIDEO]

Ilaria Brunelli è una “influencer” di Bassano molto attiva su Facebook nella promozione della lingua veneta. In uno dei suoi video più recenti ha raccontato la storia di un 16enne vicentino che vuole fare il cuoco, avendo come modello il suo compaesano Carlo Cracco, che egli ammira perché «è riuscito a nascondere la parlata veneta, che a me dà tanto fastidio, e si è affermato a Milano». La Brunelli nel video spiega al ragazzo che la televisione dagli anni ’50 ad oggi ha diffuso un «razzismo linguistico» nei confronti della lingua veneta, associandola a personaggi poco intelligenti e poco educati.

«Siamo circondati di messaggi che portano a vergognarci della nostra lingua – spiega la Brunelli, che poi scherza – non c’è motivo di vergognarsi della propria lingua, però stai attento quando a Milano di chiederanno di cucinare una cotoletta, perché in veneto significa una piccola gonna». Il video si chiude con una citazione del poeta trevigiano Andrea Zanzotto e una della poetessa milanese Alda Merini che spiega come il veneto sia una lingua molto bella perché musicale. (t.d.b.)