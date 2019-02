Autonomia, Grillo: «sulla sanità non permetterò divari Nord-Sud»

Condividi

Il ministro della Salute Giulia Grillo (M5S) conferma che la sanità è uno dei nodi politici su cui la riforma dell’autonomia rischia di arenarsi. In un’intervista di Simone Canettieri al Messaggero infatti la Grillo frena l’idea della Lombardia di poter trattare l’introduzione di nuovi farmaci direttamente con l’Aifa: «su questo tema deve esserci una linea nazionale condivisa». Quanto alla distribuzione delle risorse assicura: «nel percorso che porteremo avanti non è assolutamente in agenda l’ipotesi di aumentare questo divario (tra Nord e Sud, n.d.r.) che già esiste e non per colpa nostra. Noi le disuguaglianze le combattiamo». (t.d.b.)

(ph: Imagoeconomica)