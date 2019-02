Mafia in Veneto, clan volevano colpire giornalista Andolfatto

Condividi

La Federazione nazionale stampa italiana, il sindacato dei giornalisti, esprime in una nota solidarietà verso la collega Monica Andolfatto, segretaria del sindacato giornalisti veneto, che nel 2008 ha ricevuto minacce da parte dei clan. Per la sua attività di cronista sul Gazzettino dove ha parlato di mafia in Veneto, infatti, i clan volevano esplodere alcuni colpi di pistola contro di lei. Piano poi saltato, ma al quale sarebbero seguite altre intimidazioni.

«Ringraziamo le forze dell’ordine e la magistratura per il grande lavoro svolto sul territorio che ha consentito di assicurare alla giustizia chi, per non essere disturbato nella sua attività criminale, voleva mettere a tacere la collega – affermano Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente della Fnsi -.E chiediamo alle autorità di garantire a lei e a tutti i cronisti della regione di poter svolgere in sicurezza il loro lavoro. A Monica Andolfatto diciamo che non abbiamo alcun dubbio che continuerà a onorare con la solita determinazione e passione il suo dovere di informare i cittadini». (t.d.b.)

(ph: Assostamparegionali.wordpress.com)