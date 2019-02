«Non ero io al volante»: vicentino assolto nonostante alcoltest da record

Condividi

Linkedin email

Rischiava una multa da 23 mila euro e di non vedere mai più la patente. Ma, come riporta Diego Neri sul Giornale di Vicenza di oggi a pagina 21, Eligio Marafon, 66enne di Albettone (Vicenza) ha deciso di impugnare la condanna e dopo 2 anni e mezzo di processo è riuscito ad averla vinta. Nel dicembre 2016 Marafon fu coinvolto in un incidente stradale ad Agugliaro e la sera stessa gli venne effettuato l’alcoltest, che mostrò un tasso alcolico di oltre 4, 8 volte il consentito per legge e ai limiti del coma etilico.

Ma la difesa ha dimostrato alcune stranezze. Dopo l’incidente Marafon si recò subito in ospedale e quindi l’altra persona coinvolta nell’incidente non è stata in grado di riconoscerlo. Inoltre i carabinieri quella sera trovarono anche il figlio di Marafon nei pressi del luogo dell’impatto e di fatto non ci sono le prove che alla guida del mezzo ci fosse proprio il padre. Viene infine contestato il metodo di prelievo del sangue per effettuare il test alcolemico: tramite siero e non plasma. Inoltre secondo i testimoni Marafon non sembrava ubriaco, considerando che con un tasso così alto avrebbe dovuto a malapena parlare e stare in piedi. (t.d.b.)