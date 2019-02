«Pedofilia, test psicologico obbligatorio prima di diventare prete»

Condividi

Don Vinicio Albanesi, fondatore della Comunità di Capodarco, in occasione del summit sulla pedofilia nel Sinodo del Vaticano ha confessato di aver subito molestie sessuali da parte di tre sacerdoti quando aveva 13 anni ed era in seminario. In un’intervista di Alessandra Arachi sul Corriere della Sera, don Albanesi propone un «test psicologico obbligatorio per chi vuole diventare prete». Secondo lui infatti questa potrebbe essere una misura per prevenire i casi di pedofilia tra i preti. Nonostante la drammatica esperienza infatti don Albanesi a 20 ha deciso di prendere i voti, perché i suoi aguzzini erano «malati». (t.d.b.)

