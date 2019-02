Una nuova narrativa esistenziale: “L’ora di Agathe” della Bomann

Condividi

Da tempo ormai sfugge il senso e l’orientamento generale della letteratura. Storie assurde senza capo né coda. Personaggi così particolari da essere rappresentativi unicamente di sé stessi. Trame che si snodano tra intrecci e complicazioni arzigogolate, difficili da seguire, spesso soporifere nel loro tentativo di essere avvincenti. Insomma, sarà anche vero che si scrivono tanti romanzi, ma è già un miracolo trovarne dieci decenti nel corso di un anno. C’è inoltre da sottolineare che la maggior parte non ha la benché minima “esportabilità”, al di là di un modesto orizzonte regionale o nazionale – non possono ambire, in sostanza, a una qualche universalità di prospettiva.

Decisamente in controtendenza rispetto all’orizzonte delineato sembra essere il nuovo caso letterario danese, “L’ora di Agathe“, firmato da Anne Cathrine Bomann, poetessa al suo esordio narrativo, che arriva in Italia grazie a Iperborea Edizioni (una delle poche case editrici di cui si può stare certi importi solo prodotti di qualità e che ha inoltre il buon costume di far tradurre i testi dalla lingua originale, in luogo di appoggiarsi alla trasposizione inglese). La storia di questo romanzo è di una semplicità essenziale. Uno psicanalista a Parigi, prossimo alla pensione, ha perso qualsiasi attrattiva per il suo lavoro. È perfino tormentato dall’effettiva efficacia dei suoi trattamenti («e cosa si poteva aspettare dalla terapia, se avevo solo un paio d’ore alla settimana per ricostruire quello che i pazienti potevano distruggere con calma nel corso di una vita intera?»). Nutre inoltre seri dubbi sul fatto che molti di loro desiderino realmente guarire («quando se ne fu andata pensai che forse non l’avrei rivista, ma ne dubitavo. Aveva bisogno di un testimone del suo martirio, che altrimenti non avrebbe avuto alcun valore»). Aggiungiamo a tutto ciò che è anziano, afflitto da diversi problemi fisici e solo come un cane, non avendo mai avuto una moglie e tanto meno un vero amore. In questo quadro già di per sé non poco tragico fa il suo ingresso l’oscuro e problematico personaggio di Agathe, una donna con alle spalle diversi ricoveri in ospedali psichiatrici, la quale non chiede ma impone di essere presa tra i pazienti, malgrado il dottore non sia propenso a farsi carico di nuovi clienti.

Questa ha perduto la voglia di vivere («non nutro alcuna illusione di poter stare bene, ma vorrei almeno funzionare»). Man mano che i loro incontri si susseguono, lo psicanalista è sempre più affascinato da questo insolito soggetto, dai suoi travagli («sono sepolta nella mia esistenza»), fino a farli diventare suoi e a interrogarsi sul valore della gerarchia tra chi dovrebbe curare e chi si rimette nelle sue mani («forse non era possibile creare una relazione autentica lì nello studio, dove una persona pagava l’altra per farsi ascoltare, e dove i pazienti erano per definizione malati, mentre io ero il responsabile della cura»). Il libro è, quindi, anche una riflessione sul valore e il senso della terapia («ecco che mi trovavo di fronte a un fenomeno molto raro: una persona che non chiedeva miracoli. La stragrande maggioranza dei miei pazienti voleva essere aiutata a vivere una vita felice e priva di problemi, ma quella non era una merce che io trattavo»).

Più di tutto, però, “L’ora di Agathe” è un romanzo che rilancia senza fronzoli la narrativa esistenziale e tutta quella serie di domande la cui risposta abbiamo sovente rimbalzato a un soggetto esterno alla nostra esistenza, un dio da cento euro l’ora, rifiutando di misurarci con le soluzioni che hanno fornito in merito millenni di sapere e confronto tra le migliori menti. Anne Cathrine Bomann, che di formazione è proprio una terapeuta, con grande spirito critico verso la sua stessa materia, ci mette in guardia contro questa deriva, ricordandoci che la letteratura stessa è già di per sé un tentativo di cura.