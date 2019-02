Verona, addio a Gioco: patron storico ristorante “12 apostoli”

Condividi

È venuto a mancare oggi Giorgio Gioco, (in foto) patron dello storico ristorante “12 apostoli” di Verona, chef, poeta e fondatore dell’omonimo premio letterario. A commentare la notizia anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia: «diamo l’addio a uno straordinario interprete della cultura e della civiltà della tavola veronese e veneta – afferma Zaia in una nota -. Grazie alla sua maestria, alla sua vasta conoscenza gastronomica, alle sue intuizioni e alla sua passione per l’arte e la poesia, lo storico ristorante nel cuore della città scaligera è divenuto uno dei simboli di eccellenza del nostro territorio. Porgo alla famiglia Gioco le mie condoglianze e dell’intera Regione – conclude Zaia –: il loro lutto coincide con una grande perdita per il mondo della ristorazione e della cultura del Veneto». (t.d.b.)

(ph: YouTube – Exellencegroup fotogramma)