Vicenza, parà Usa accusato di stupro: andrà in carcere

Il fermo non è più necessario, ma il carcere sì. È quanto ha stabilito il giudice di Vicenza Roberto Venditti nei confronti di un parà americano di stanza alla Dal Din accusato di aver violentato una vicentina di 23 anni l’anno scorso. Come riporta Matteo Bernardini sul Giornale di Vicenza di oggi secondo il giudice non sussiste la possibilità che il 28enne scappi tornando negli Usa, ma esiste però il pericolo che possa reiterare il reato e pertanto ha stabilito la misura cautelare in carcere. I fatti sono avvenuti durante una festa a casa del soldato, ma lui si dichiara innocente e sostiene che la ragazza, fidanzata proprio con un militare americano, fosse molto ubriaca e che si sia appartata non con lui, ma con un altro soldato. (t.d.b.)