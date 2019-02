«Adrian al Camploy: da giunta Sboarina ennesimo sfregio a donne»

Condividi

La consigliera comunale di opposizione di Verona Elisa La Paglia si scaglia contro l’occupazione del teatro Camploy nel quartiere Veronetta per lo spettacolo “Adrian” di Adriano Celentano. «Se a questa amministrazione fosse rimasto un briciolo di onestà intellettuale – afferma La Paglia in una nota – chiederebbe scusa alla città e in particolare a chi vive e opera a Veronetta per avere stravolto la vita di un quartiere e delle compagnie teatrali veronesi per consentire un show televisivo annunciato come la soluzione a tutte le criticità del quartiere. Non solo Adrian non lascerà nulla alla città e a Veronetta ma rischia di connotarla negativamente a causa delle polemiche infurianti sul palese e immotivato disimpegno del suo protagonista, l’egocentrico Celentano, e sui contenuti sessisti veicolati del cartone animato da cui lo stesso disegnatore Manara ha preso le distanze».

«Raggelante – prosegue La Paglia – la scena in cui il protagonista del cartone si rivolge alle due ragazze appena salvate da un tentativo di stupro dicendo: “se aveste bevuto qualche bicchierino in meno forse avreste evitato l’increscioso approccio con quei tipi loschi”. Se avessero risposto così i magistrati alle ragazze stuprate a Firenze da due carabinieri? Certo non è colpa di Sboarina se lo show è andato male o se i contenuti non erano all’altezza. E’ invece precisa responsabilità del primo cittadino aver usato l’autorità della propria carica per far passare per culturale una iniziativa che con la cultura e la promozione culturale della città non ha e non aveva nulla a che fare. Questo al solo scopo di giustificare lo sfratto di decine di compagnie amatoriali e professionali che legittimamente utilizzavano il Camploy e dare mano libera alle iniziative di Gianmarco Mazzi. Come lo avevamo capito noi, fin dall’inizio, poteva e doveva capirlo anche Sboarina. Il bilancio comunque è già chiaro – conclude la consigliera -: questa iniziativa non ha creato cultura, al contrario si aggiunge ai tanti messaggi contro le donne di questa amministrazione». (t.d.b.)

