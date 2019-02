Bollette, Cgia Mestre: «Comuni fanno cassa con aumenti luce e gas»

Condividi

Nel 2018 c’è stato un grande aumento delle bollette, quasi il 15% in più considerando gas, luce e acqua, aumentate rispettivamente del 5,7%, 4,5% e 4,3%. A rivelarlo l’ufficio studi della Cgia di Mestre. Le uniche tariffe pubbliche che non sono aumentate sono state la telefonia e i treni.

«L’aumento del costo del gas naturale registrato nell’ultimo anno – spiega in una nota il coordinatore dell’Ufficio studi della CGIA Paolo Zabeo – ha sicuramente riacceso i prezzi di una parte delle principali tariffe pubbliche. Non va nemmeno dimenticato che il blocco delle tasse locali imposto dal governo Renzi a partire dal 2016 ha spinto molte amministrazioni locali a far cassa con le proprie multiutility, attraverso il ritocco all’insù delle tariffe amministrate. Come dimostrano i dati, l’effetto combinato di queste due operazioni ha avuto un impatto economico molto negativo su famiglie e imprese, in particolar modo per fronteggiare le spese di luce e gas che da sempre sono le bollette più salate». (t.d.b.)