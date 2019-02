Calcio, L.R. Vicenza ancora ko e Serena si dimette: torna Colella

Condividi

La società calcistica L.R. Vicenza ha reso noto tramite un comunicato ufficiale che l’allenatore Michele Serena ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni al termine della gara persa dalla sua squadra contro la Virtus Verona, in Serie C. «Il club biancorosso, preso atto della scelta del tecnico, ha accettato la decisione si legge nella nota -. La società ringrazia Michele Serena per la professionalità e l’impegno profuso in questi mesi». La società per sostituire Serena ha deciso di richiamare il precedente allenatore Giovanni Colella che ha già diretto il primo allenamento in vista della gara di Coppa Italia contro il Gozzano. (t.d.b.)

(ph: L.R. Vicenza.net)