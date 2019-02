Cattolici/1: scandalo pedofilia, indebolire la Chiesa non conviene. A nessuno

Condividi

Che l’ipocrisia, spesso la menzogna, siano le categorie principali nel determinare le scelte dei mezzi d’informazione è risaputo, ricordarlo è un po’ scoprire l’acqua calda. Recentissimo il caso di Gianluca Rana, successore per sangue ed elezione del Fondatore Giovanni all’azienda leader nella produzione di pasta fresca. Condannato con sentenza definitiva per aver ripetutamente apostrofato con l’epiteto, non solo ortofrutticolo, di «finocchio» un manager dell’azienda, l’ex presidente degli industriali veronesi ha subito dalla stampa un trattamento certamente generoso (tendente al silenzioso), forse memori del bailamme che si era scatenato per una storia probabilmente più lieve ma simile, protagonista un altro principe dell’agroindustria italiana, quel Guido Barilla che aveva osato dire che la sua azienda non avrebbe mai fatto spot con famiglie gay. Guai a pensare che ci sia una regola nell’informazione, parità di trattamento, una sorta di «obbligatorietà dell’azione informativa». Sui giornali e sulle televisioni italiani ci è dato di vedere di tutto e il contrario di tutto.

La totale mancanza di regole deontologiche nell’informazione italiana (una notizia si dovrebbe dare in ogni caso con la medesima rilevanza ogni volta) fa sì che alcuni si interroghino sul perché certe notizie hanno così grande rilievo e altre punto o poco. Quali siano le finalità, gli obiettivi di chi finanzia i giornali nell’evidenziare, amplificare alcuni fatti, al contrario nel silenziare tacitare e omettere altri. Se ci sia un disegno preciso dietro certe scelte, che vada ben oltre la la commistione di interessi tra proprietà dei giornali e protagonisti di fatti disdicevoli. È il caso del tema della pedofilia nella Chiesa Cattolica, e in genere dei temi legati al binomio religione-sesso. L’interesse della stampa è grandissimo, l’insistenza, l’apparente bisogno di sapere tutto sono massimi; le invocazioni alle punizioni, una volta individuata la vicenda, sono severe, ripetute, pretese a gran voce. Tutto giusto. Ma mentre su questi problemi, da un punto di vista qualitativo, nessuno potrebbe desiderare alcuna forma di omissione o di riduzione dell’attenzione, l’importanza che quantitativamente, anche in rapporto ad altri temi, la questione della pedofilia ha assunto sui giornali di tutto il mondo, a volte odora di esagerazione, di enfasi, di mancanza di sincerità, per non dire di precisa volontà di indebolire un’istituzione come la Chiesa Cattolica, che certamente avrà molti difetti, ma non quello di essere una delle realtà concrete che faticosamente ma insistentemente più si danno da fare per il bene dell’umanità.

Stranamente, nei costumi dell’informazione, non solo è lecito, ma risulta perfino vantaggioso mettere in (cattiva) luce i problemi della Chiesa Cattolica, in particolari quando riguardano le sue finalità spirituali ed educative, in effetti spesso pregiudicate e non da oggi. Al contrario, in deroga a un’evidente necessità di eguale trattamento, maggiore indulgenza è riservata ad altri comportamenti della Chiesa e dei cattolici, nello specifico allorché questi investono, ad esempio, la sfera sociale, quella politica o quella economica. Quando un partito si autoproclama «cristiano», salvo poi consentire gravissimi comportamenti individuali diffusi al suo interno e al suo esterno del tutto contrari agli insegnamenti della Chiesa. Quando una società privata può attribuirsi l’aggettivo di «cattolico», salvo poi avere né più né meno tutti i comportamenti delle altre imprese non cattoliche, come se l’insegnamento cristiano fosse «ama Dio e fotti il prossimo».

Se addirittura organizzazioni come la Compagnia delle Opere o l’Opus Dei o altre strettamente legate alle gerarchie ecclesiastiche, potessero avere una morale per il pulpito e i libretti e un’altra per i comportamenti quotidiani, al punto da essere frequentemente (con il benestare dei giornali) attraverso esponenti non secondari implicati in dolorose vicende di violenza fisica e morale nei confronti della società. Come infine, quando i massimi responsabili politici di queste organizzazioni, pur professandosi cattolici, come nel caso dell’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni ora condannato con sentenza definitiva, non avvertono la gravità dello scandalo determinato dai loro comportamenti e dal danno che provocano prima alla Chiesa Cattolica e poi a tutta la società, e vengono quasi giustificati o tollerati come nulla fosse dalla stampa e da una parte della società. Allora, in tutti questi casi, qualche dubbio ci sorge che anche all’interno della Chiesa Cattolica, ci siano peccati di serie A e di serie B e soprattutto, che quelli che riguardano la vita politica ed economica possano sempre guardati con speciale benevolenza. Mentre il sesso….

Insomma, il problema è troppo vasto, ma la Chiesa Cattolica è troppo importante per l’Italia, per il Veneto, per il mondo per non dover essere tutelata, anche e soprattutto per opera di quanti non si riconoscono del tutto nei suoi insegnamenti. La Chiesa va migliorata (ecclesia semper reformanda). Danneggiarla deliberatamente, esaltandone solo le debolezze pruriginose e consentendo nel frattempo che i gravi problemi strutturali legati al coinvolgimento con gli interessi materiali permangano e anzi siano sminuiti, sinceramente non conviene a nessuno. Nemmeno alla diffusione della stampa.