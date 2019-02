L’oroscopo della settimana (25 feb – 3 mar): Pesci favoriti dalle stelle

Condividi

Linkedin email

♈ – ARIETE

SVENTA OGNI INTIMIDAZIONE

Il “compito” della settimana è sventare certi tentativi di intimidazione, una pressione che Saturno e Plutone in Capricorno tentano di esercitare. Venere, anche’essa nel Capricorno, ti consiglia comunque modi diplomatici, non aggressivi, per liberarti del rischio di costrizioni che potrebbero profilarsi. Il benefico pianeta gigante Giove è in una posizione protettiva nei tuoi confronti, poiché occupa il Sagittario, Segno di Fuoco come il tuo. Anche la Luna a metà settimana diventerà un’ottima alleata, delicata e dolce.

♉ – TORO

DECISIONI IMPORTANTI IN AMORE?

Settimana dalle potenzialità estremamente positive, grazie alla protezione di Saturno e Plutone, e sorprendente perché a far loro compagnia ci sarà il tuo pianeta protettore: Venere. Ciò comporta il rigore e la serenità suggeriti dai primi due valori planetari favorevoli, ma anche la dolcezza e le soddisfazioni che Venere positiva e propositiva potrà portarti in abbondanza. Per le faccende legate all’amore è forse tempo di decisioni definitive e capaci di cambiare in meglio il tuo futuro

♊ – GEMELLI

SENTIMENTI VIGOROSI

L’ingresso di Venere nell’Aquario, che avverrà il primo di marzo, è l’incoraggiamento che può dare alla settimana un nuovo valore nei sentimenti e nelle faccende di coppia, nelle quali l’affettività istintiva, appagante, tenera è preponderante e ha la meglio sulla mancanza di dialogo che l’opposizione di un consistente Giove in Sagittario spesso segnala. Una necessità da assecondare? Portare a termine al meglio il tuo attuale e impegnativo programma, continuando con energia nella strada che ti porterà al pieno successo.

♋ – CANCRO

L’AMORE TI È INDISPENSABILE

Gli input in più che ti regalano la Luna, che inizialmente sta nello Scorpione, e i tre pianeti in Pesci (Sole, Nettuno e Mercurio) rendono la vita affettiva molto importante. Venere contraria, nel contrapposto Capricorno insieme a Saturno e Plutone, ti rende particolarmente sensibile alle condizioni amorose. Hai davvero bisogno di calore, di condizioni a due nelle quali vi sia vicinanza emotiva e affettiva calorosa, e certe distrazioni della persona che ami rischiano di lasciare il segno. Partner avvisato, mezzo salvato.

♌ – LEONE

BUONI RAPPORTI INTERPERSONALI

In questi giorni, per la residua positività di Urano prima di lasciare l’Ariete e il pieno appoggio che sa darti Giove in Sagittario, molte cose si risolvono: questioni da tempo sospese trovano finalmente una soluzione definitiva. La tendenza di questo supporto è maggiore per i nativi della Seconda e la Terza Decade del Segno, perché sono questi i periodi verso i quali le protezioni celesti hanno maggior peso. Anche l’intesa con chi ti è caro migliora e acquista una maggiore armonia, per rapporti interpersonali gioiosi e spigliati.

♍ – VERGINE

BANDO ALLE GELOSIE

Occhio alle piccole gelosie, ai piccoli ma seccanti dispetti che possono turbare la vita amorosa, al bisogno di attenzione da parte della persona cara. Rischiano di non farti godere appieno della condizione che Venere, Saturno e Plutone positivi in ambito sentimentale potrebbero presupporre. Se nella coppia ci sono questioni importanti da affrontare magari sarebbe saggio farlo, ma in generale la situazione della vostra intesa non lo suggerisce. Quindi perché svegliare il can che dorme con atteggiamenti irritanti, ambigui e sospettosi?

♎ – BILANCIA

ONORA LE TUE DONNE

Venere afferma che in questo particolare periodo capire l’universo femminile è un’impresa che trovi ostica, difficile. Cercare di capire di più e meglio gli elementi femminili che popolano la vita personale e lavorativa è lo sprone che ti stanno dando le amiche stelle. È possibile che qualcuna delle donne che frequenti abitualmente non si senta abbastanza apprezzata. Ribadisci considerazione, stima, ammirazione e plauso verso chi si sta adoperando al fine di rendere la quotidianità più facile e appagante.

♏ – SCORPIONE

ACUTA SENSIBILITÀ INTUITIVA

L’iniziale presenza della Luna nel segno, molto stimolata dai trigoni che essa compie in poche ore verso Sole, Nettuno e Mercurio, di stanza in contemporanea nei Pesci, è molto indicativa della sensibilità intuitiva che ti contraddistingue a inizio settimana. Da subito la Luna ti renderà capace di capire, di inquadrare e mettere a fuoco certe situazioni che prima non aveva dettagli così nettamente percepibili. Sarà una settimana dalla partenza bruciante, con risvolti importanti per il settore economico nella seconda parte.

♐ – SAGITTARIO

RIVEDI CRITICAMENTE CERTE INIZIATIVE

Giove, posizionato nell’ultima Decade del segno, potrebbe essere mal consigliato nel suo esuberante bisogno di espansione e di allargare i confini, dato che Sole, Nettuno e Mercurio non sono troppo “servizievoli” con il Gigante Rosso dello Zodiaco. In più, nel Segno ci sarà l’ultimo quarto di Luna, che ha un valore ridimensionante rispetto a certe iniziative che hai preso negli ultimi periodi e non hanno portato i frutti sperati. Avverti con urgenza la necessità di riorganizzare le tue politiche e ripristinare certe condizioni importanti.

♑ – CAPRICORNO

VIGOROSE TATTICHE AFFETTIVE

In campo sentimentale la presenza di Venere nel Segno, a far compagnia a Saturno ma soprattutto a Plutone (pianeta con il quale ora è in congiunzione), è un chiaro indizio che dai sentimenti e dall’amore vorresti di più. L’attuale situazione celeste comporta una maggiore attenzione alle faccende di cuore, che acquistano priorità su tutto il resto. Urano, nella sua ultima settimana che trascorrerà nell’Ariete prima di passare nel Toro, suggerirà a Venere tattiche affettive vigorose, audaci, propositive e dinamiche.

♒ – AQUARIO

DOLCI EVOLUZIONI CELESTI

L’evolversi delle situazioni celesti allenta la tensione degli ultimi periodi, specialmente negli ultimi giorni della settimana, quando sarai raggiunto quasi contemporaneamente da Venere e dalla Luna. I due valori planetari associati ai sentimenti e alla dolce condivisione amorosa comportano per questa settimana la possibilità di un periodo di raccolta, dopo una lunga fase dedicata alla semina. Le cose che ti stanno a cuore germogliano, si moltiplicano efficacemente e aumentano di importanza.

♓ – PESCI

SETTIMANA DI DECISIONI

La presenza di Sole, Nettuno e Mercurio nel Segno rende la tua settimana a cinque stelle, specialmente all’inizio, quando la Luna farà un appagante trigono di sostegno ai tuoi forti valori del momento. Quindi non c’è dubbio: gli astri sono favorevoli sul fronte della felicità a due e della comprensione reciproca, come pure della forma fisica, della comunicazione e sulla lucida sagacia del momento. Giove, invece, dal Sagittario manifesta qualche dubbio sulle scelte prese sul momento e vorrebbe maggiore riflessione sulle decisioni che devono durare davvero a lungo.

A cura di Susy Grossi – consulente astrologico

(Ph. Shutterstock)