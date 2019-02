Padova, si vaccinano per compagna malata: bimbi premiati da Mattarella

Condividi

Oltre ai due ragazzi veneti insigniti del titolo di “alfiere della Repubblica” dal presidente Sergio Mattarella c’è anche un’intera classe di bambini delle elementari del Padovano. Gli alunni di Baone (Padova), si fecero vaccinare in gruppo per sostenere la compagna malata e immunodepressa. «Venti bambini di otto anni, un’intera classe della scuola primaria, si sono sottoposti al vaccino antinfluenzale per proteggere una compagna immunodepressa – spiega la nota del Quirinale nella motivazione del premio -. L’iniziativa ha coinvolto anche le maestre e i genitori in un’azione collettiva di solidarietà». (t.d.b.)