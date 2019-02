Treviso, imprenditore malato rischia sfratto: «salvate la mia azienda»

Condividi

Adriano Bettin, imprenditore di Colle Umberto (Treviso) è gravemente malato, ma a preoccuparlo di più è l’avviso di sfratto della sia Caribbean Sas, in scadenza il 16 marzo. Come riporta La Tribuna di oggi Bettin ha brevettato un materasso che cura il mal di schiena, che ha avuto il benestare anche del ministero della Salute, ma le sue condizioni gli hanno impedito di portare avanti la produzione. Ora è disposto a vendere il brevetto e lasciare ad altri la sua idea innovativa, pur di non dover chiudere l’azienda. «Ho uno stato di salute a scadenza – spiega Bettin -. Non so se arriverò a fine anno. Lascio l’azienda e il brevetto a chi vorrà portare avanti la produzione del mio materasso. Basta che mi anticipi tra i 30 e i 50 mila euro per salvare l’azienda dallo sfratto e trasferire il know how». (t.d.b.)

(ph: Facebook – Caribbean Sas di Adriano Bettin)