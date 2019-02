Verona, su Fondazione Arena governo bacchetta i soci: «insensibili»

Condividi

Il commissario incaricato dal governo di riferire sulla situazione delle Fondazioni liriche ha redatto una relazione molto severa nei confronti dei soci sia pubblici che privati di Fondazione Arena. Come riporta Lillo Aldegheri sul Corriere di Verona di oggi a pagina 7 infatti l’avvocato Gianluca Sole li accusa di essere «insensibili» ed esprime la «necessità di flussi finanziari ulteriori, anche con operazioni straordinarie (come un’adeguata ri-patrimonializzazione in denaro della Fondazione)». Il sindaco scaligero Federico Sboarina fa sapere di aver parlato direttamente con Sole che gli ha spiegato che la sua relazione non ha fatto in tempo ad inserire i dati più recenti relativi alla fine del 2018 e all’inizio del 2019: «la situazione di Fondazione Arena si è incanalata positivamente e i numeri finalmente sono positivi». (t.d.b.)