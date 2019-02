Annuncio choc del medico: «cerco bimbo con parotite per esperimento»

Condividi

Un annuncio che sta facendo parecchio discutere quello pubblicato su Facebook da Fabio Franchi, ex dirigente medico del reparto malattie infettive dell’università di Trieste, che sostiene il movimento anti vaccini e che ha scritto il libro “Aids, la grande truffa”.

«Sto cercando un bambino/a – rigorosamente volontario/a – che abbia la parotite IN ATTO e sia residente nelle Marche (o zone limitrofe). Si tratta di esperimento che rispetta la convenzione di Oviedo e non infrange le regole del Codice di Norimberga. Non posso spiegare più di tanto per ora. Invito al “passaparola”. NB Non ho intenzione di fargli alcuna iniezione». (a.mat.)

(ph: shutterstock)