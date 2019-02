«Autonomia, a Zaia e Lega l’Oscar della proroga»

Condividi

Linkedin email

«Parlare di “un’autonomia per tutti” evidenzia per l’ennesima volta una cosa: il grande bluff del referendum, una vera e propria presa in giro, peraltro costosa». Graziano Azzalin, Consigliere regionale del Partito Democratico, risponde così, in una nota, all’idea rilanciata nei giorni scorsi dal governatore del Veneto Luca Zaia e attacca: «dopo il voto doveva essere questione di poche settimane, invece sono passati 16 mesi. Adesso si parla di trovare l’intesa entro fine anno, se ci fosse l’Oscar della proroga, Zaia con l’autonomia vincerebbe a mani basse». La proposta di un’autonomia che coinvolga tutte le Regioni a Statuto ordinario, per Azzalin «è semplicemente irricevibile, perché parte dal presupposto che se le Regioni chiedono tutto, avranno tutto. Capisco che gli serva un “diversivo” per uscire dall’impasse e dal fatto che, nonostante le mille promesse, rischia di non ottenere nulla. Altro che referendum risolutivo: in realtà è però un vicolo cieco, non è pensabile che l’Italia possa avere venti sanità o istruzioni diverse o che materie come le grandi infrastrutture o le politiche del credito riguardino una singola Regione. Gli enti locali devono trovare l’esaltazione del loro ruolo all’interno del quadro costituzionale, l’eventuale ridisegno dell’assetto istituzionale deve essere coerente con l’unità d’Italia».

Il consigliere rivendica di aver detto fin da subito che il voto referendario del 22 ottobre 2017 «non avrebbe determinato alcun approdo, era solo espressione di una volontà politica, senza alcun vincolo istituzionale. E infatti, nonostante la Lega al governo e primo partito, con un ministro per le Autonomie e Salvini vero capo dell’esecutivo, siamo fermi al palo, un flop clamoroso. Con un problema esclusivamente interno al Carroccio, i Cinque Stelle non c’entrano niente: al neo sovranista Salvini non conviene politicamente insistere su questo tema, proprio adesso che la Lega sta sfondando al Sud. Ma Zaia non può dire che si tratta di una prova storica e che quindi un anno in più o in meno non fa la differenza, perché in attesa dell’autonomia, la Regione ha congelato tutto, abbandonando ogni programmazione come ben sanno, purtroppo, gli abitanti delle zone colpite dal maltempo dello scorso autunno». (r.a.)