Bannon al M5S: «fate la Tav e le grandi opere»

«L’Italia ha bisogno di estendere la flat tax e di realizzare le infrastrutture». È quanto sostiene Steve Bannon in un’intervista a “La verità“. Rivolgendosi al Movimento 5 stelle, ex stratega di Donald Trump e “guru” dei movimenti populisti in Europa, spiega: «capisco le loro preoccupazioni ambientaliste, ma non si possono bloccare tutte le infrastrutture. Siete una potenza industriale, avete un’ottima manifattura, la creatività. Vi servono infrastrutture moderne per competere» nel mercato globale.

Bannon elogia il «nobile esperimento che stanno portando avanti Matteo Salvini e Luigi Di Maio» e si augura che «anche dopo le elezioni europee continuino a farla funzionare. Salvini ha fatto un ottimo lavoro sull’immigrazione. La mia principale preoccupazione è l’economia». A proposito dell’aliquota unica, Bannon spiega: «con la flat tax per tutti non avrete più una elite di evasori». (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Imagoeconomica)