Bocconi avvelenati, morta cagnolina: torna l’allerta in Veneto

Torna l’allarme per i bocconi avvelenati in Veneto, dopo la morte di una cagnolina di 4 anni a Spresiano (Treviso). La denuncia arriva dal consigliere regionale Andrea Zanoni: «una storia sfortunata quella della cagnolina Petra (in foto), salvata dall’Enpa dopo tre anni di maltrattamenti e poi adottata da una famiglia di Spresiano che però se l’è goduta soltanto pochi mesi». Durante una passeggiata lungo il Piave nella frazione di Lovadina, infatti, la piccola meticcia è morta dopo aver mangiato un bocconcino contenente veleno. «È un gesto barbaro e mi auguro che i responsabili siano presto individuati», afferma il consigliere, che sottolinea come tali odiose condotte siano punite «dal codice penale: l’articolo 544-bis sanziona infatti l’uccisione di animali “per crudeltà o senza necessità” e spargere polpette avvelenate rientra perfettamente tra le fattispecie penalmente rilevanti. Anche se l’animale si salva, a causa delle forti sofferenze inflitte dal veleno, si configura comunque il reato di maltrattamento (articolo 544-ter), punibile con reclusione sino a 18 mesi. Se invece l’animale non solo soffre ma, come accaduto a Petra, muore dopo una lunga agonia, si avrà maltrattamento aggravato dalla morte, per il quale è previsto un aumento di pena».

«Lo scorso 13 luglio – ricorda Zanoni – è stata rinnovata per l’ennesima volta l’ordinanza “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati” che ha portato, come si legge sulla Gazzetta ufficiale, “a un maggior controllo del fenomeno con significativa riduzione dell’incidenza degli episodi di avvelenamento e con individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti ai sensi delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un deterrente per il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi”». Zanoni è inoltre primo firmatario di un Progetto di legge in merito: «c’è un intero articolo sul tema – spiega -, costituito da ben dieci commi, con le procedure da seguire e sanzioni pesanti per i trasgressori; dalla segnalazione alle Ulss delle aree sottoposte a trattamenti di derattizzazione, con l’impiego appositi contenitori che impediscano l’accesso alle esche ad altre specie animali, all’obbligo per i veterinari una volta accertato l’avvelenamento, di dare immediata comunicazione alla polizia locale, all’Ulss e al sindaco del Comune dove è stato rinvenuto l’animale con una scheda specifica, fino alla bonifica dell’area interessata dalle esche». (r.a.)

(Ph. Enpa Treviso / Facebook)