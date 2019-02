Debacle M5S in Sardegna, Nugnes: «Di Maio va messo in discussione»

Condividi

«La leadership di Luigi DI Maio va certamente messa in discussione». Con queste parole di Paola Nugnes, senatrice del Movimento 5 Stelle, commenta la debacle grillina alle regionali in Sardegna. «Da tempo non condivido la linea politica intrapresa e le strategie messe in atto. Se ora, oltre i sondaggi, abbiamo anche verificato con elezioni regionali, che per quanto di altro livello, ci danno il polso di una indubbia e incontestabile perdita di consensi, credo che andrebbe rimessa la palla al centro».

«Non credo che una riorganizzazione calata dall’alto sia la soluzione. Ci vuole una riflessione collettiva che porti ad una discussione profonda con proposte da valutare tutti insieme», aggiunge Nugnes. (a.mat.)

