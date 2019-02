I camerati vogliono i test anti-droga ai politici? Me ne frego!

Condividi

La proposta in Veneto l’ha lanciata all’inizio di febbraio Fratelli d’Italia, il partito erede di Alleanza Nazionale e del Movimento Sociale Italiano: sottoporre a test anti-droga «gli eletti nelle Istituzioni». A Padova e a Vicenza si sono accodate le propaggini locali, mentre a Verona é passata la mozione della civica Verona Domani che li introduce con cadenza annuale e su base volontaria per componenti di giunta e consiglieri comunali e regionali. La motivazione é etica: «dare un forte segnale che sia d’esempio». I politici insomma dovrebbero essere migliori dei cittadini che li eleggono per amministrare. Il che é giustissimo, se stiamo all’articolo 54 della Costituzione che prescrive il «dovere» di adempiere le «funzioni pubbliche» con «disciplina e onore». Le funzioni pubbliche però. Non le faccende private. I tangentari, i colpevoli di abusi d’ufficio, i responsabili di comportamenti che screditano il ruolo istituzionale nel momento in cui viene esercitato infangano la carica che ricoprono (tanto é vero che in Lombardia nel 2017 é stata approvata una misura analoga per medici e professori dipendenti della Regione). Ma smessi i panni di pubblico ufficiale ognuno torna un privato cittadino, che nella sua sfera personale ha i diritti e i doveri di tutti gli altri cittadini. Ovvero di rispettare la legge (che non obbliga alla salute e tanto meno al salutismo), e basta – e sarebbe tanto.

Chiaro che esistono poi problemi di natura, diciamo così, pratica e di opportunità. Se un rappresentante delle istituzioni si droga abitualmente a casa sua, anche la sua attività pubblica, in misura variabile a seconda della persona, ne risentirà. E caso mai venisse beccato o semplicemente si sapesse che ha un debole per qualche sostanza psicotropa, la sua credibilità ne verrebbe toccata. Ma son problemi suoi, che sarebbe lui a dover gestire di fronte all’opinione pubblica. L’istituzione in quanto tale non ha bisogno di individui senza vizi, ma di menti abbastanza lucide e consapevoli per svolgere la mansione che sono chiamati a compiere, ossequiosi delle norme giuridiche, non di parametri morali. Niente di più, niente di meno.

Anche perché, che cosa significa “drogarsi”? Se uno alza il gomito con l’alcol, passione piuttosto diffusa anzichenò, non dovrebbe allora renderne conto? Droghe leggere e pesanti – distinzione aborrita a destra, a cui piace fare letteralmente di tutta l’erba un fascio – valgono uguali? Di più: c’è chi arriva a sostenere che per i politici dovrebbe essere abolita la differenza fra vita privata e pubblica. Prego: sotto con le pubbliche confessioni di passatempi e hobby, delle frequentazioni, di giri di pranzi e cene e di ogni fatto intimo che potrebbe anche alla lontana condizionare le decisioni che investono la vita di tutti, in spregio al più elementare principio di riservatezza che invece, solitamente, viene invocato per tacciare di becero gossip i giornalisti retroscenisti che rivelano quel che si muove nell’ombra e nel retrobottega di palazzo, e che devono farlo se dal palazzo poi escono provvedimenti che interessano anche il popolo là fuori.

Tutto questo, naturalmente, se ci manteniamo nel recinto di uno Stato autenticamente democratico, quale noi diciamo di essere (non direi nemmeno liberale, perché il liberale odierno, proibendo a destra e a manca – ormai perfino di fumare in gran parte dei luoghi pubblici – di fatto comprime la libertà personale, mostrando tutto il suo illiberalismo). Se invece qualcuno intende imporre uno Stato etico che obbliga a mettere per iscritto un’etica non scritta, allora la faccenda cambia. Non che sia illegittimo proporselo poiché in democrazia ogni idea deve poter avere spazio, ma occorre intendersi: l’ultimo regime che ci provò, in Italia, fu il fascismo, che coerente con la sua concezione totalitaria di un uomo integralmente assorbito e inquadrato in ogni aspetto dell’esistenza in un ethos calato dall’alto, non ammetteva, o meglio tentò di non lasciare zone libere, nella vita di tutti i giorni, dalla regolamentazione statale.

Questa smania, in realtà d’importazione puritana e anglosassone, nient’affatto nostrana, non certo di mentalità cattolica, ipocrita ma proprio per questo rispettosa dei sacrosanti segreti di gusti e abitudini – pensate alla cocaina del democristiano Emilio Colombo, in foto – e di cui non è stata immune nemmeno certa sinistra moralista in fatto di sesso (Berlusconi andava messo arrosto per i fatti penali, non d’alcova), questo frugare nel tempo libero, nella condotta e finanche nelle mutande dei personaggi pubblici, serve soltanto a far scena. A distrarre la gente dalla questioni di reale rilevanza, con quella demagogia facile e spicciola che regala titolo e foto sui giornali per il narcisismo vacuo di qualche mestierante della politica. Non ce ne può importare di meno se il consigliere X fa il cattivo ragazzo in pausa caffé o nottetempo. Ci importa moltissimo se disonora l’istituzione di cui é temporaneo titolare, abusandone e danneggiandola – così danneggiando noi cittadini e contribuenti – con atti illegali. Non con gli atti “impuri”. «Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio», cantava Fabrizio De Andrè. Il buon esempio lo diano i preti, non i politici. I politici si limitino a governare, che è già abbastanza.

