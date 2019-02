M5S vs Zuegg, guerra social per il «succhino di cittadinanza»

Condividi

Scoppia la polemica tra il Movimento 5 Stelle e Zuegg, nota azienda di Verona produttrice di succhi di frutta. Nei giorni scorsi la pagina Facebook Zuegg ha pubblicato un post ironico e promozionale che rimanda al sito e fa un po’ il verso al cavallo di battaglia del M5S, cioè il “reddito di cittadinanza“. «Ci avete assillato un anno intero perché volevate i succhi gratis – recita il post -. Adesso chi non va sul sito a dimostrare di meritarli davvero è una scia chimica». Sul sito appare un modulo per la «richiesta di succhino di cittadinanza» con delle domande da compilare per avere gratis i prodotti Zuegg. Si chiede, per esempio «tu la terra come la vedi? Tonda, piatta o un tipo», «quante volte ti indigni al giorno? Meno di 2, da due a cinque, sono “indinniato” anche adesso».

Il portavoce e tesoriere del M5S alla Camera dei deputati e presidente della Commissione Politiche europee Sergio Battelli ha risposto pubblicando su Instagram delle foto in cui buttava nel cestino i succhi della Zuegg. «Il succhino nel cestino – spiega – era una semplice provocazione, come è una provocazione quella della Zuegg. Provocazione genera reazione, le mie 3 immagini quello volevano essere, pura e semplice provocazione. Agli amici sui social che mi dicono che ho fatto la campagna boicotta Zuegg comprando il prodotto rispondo semplicemente, non ho mai scritto di boicottare nessuno, quello forse l’ha scritto Next, Republica, Corriere ecc ecc. io mai scritto. Loro hanno scelto di “promuovere e regalare” io invece ho comprato una confezione di succo. L’iter per avere il succo in omaggio consiste nel compilare un questionario che personalmente reputo offensivo in primis nei confronti di 5 milioni di cittadini italiani che oggi vivono sotto la soglia di povertà e poi ne confronti di milioni di elettori del movimento 5 stelle, visto che Zuegg, usando stereotipi – conclude – che i media usano contro di noi, ha formulato le domande. Tutto li». (t.d.b.)

