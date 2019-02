Mafia Capitale, Alemanno condannato a 6 anni: «sono innocente»

Condividi

Il tribunale di Roma ha condannato oggi in primo grado l’ex sindaco Gianni Alemanno a 6 anni per corruzione e finanziamento illecito nell’ambito di un filone del processo Mafia Capitale. L’accusa è che abbia «piegato la sua funzione di sindaco» agli interessi dei «corruttori» Salvatore Buzzi, l’ex “ras” delle cooperative, e dell’ex Nar Massimo Carminati, ottenendo in cambio circa 223.500 euro (cifra aumentata dai giudici, che hanno stabilito anche una confisca di 298.500 euro).

I guai giudiziari di Alemanno cominciano nel dicembre quando gli viene notificato l’avviso di garanzia per concorso esterno in associazione di stampo mafiosa. Un anno dopo viene rinviato a giudizio per corruzione e finanziamento illecito mentre rimane indagato per associazione di stampo mafioso, accusa che cadrà in fase di indagini. L’8 febbraio scorso il pm chiede la condanna a 5 anni (4 anni e mezzo per corruzione e 6 mesi per finanziamento illecito) accusando Alemanno di essere stato «l’uomo politico di riferimento dell’organizzazione Mafia Capitale in ragione del suo ruolo apicale di sindaco» e rimanendo poi «punto di riferimento» di Buzzi, anche in qualità di consigliere comunale. Un’accusa accolta oggi dai giudici della seconda sezione penale di Roma.

Alemanno ha commentato la sentenza definendola «sbagliata», dichiarandosi innocente ed annunciato ricorso in appello. «Dopo essere stato prosciolto dagli stessi pm nel processo Mafia Capitale oggi vengo condannato, non capisco», ha concluso l’ex sindaco di Roma. (a.mat.)

