Migranti, Fontana: «anche la Bibbia ci dice “prima gli italiani”»

Il ministro veronese della Famiglia Lorenzo Fontana intervenendo a Pisa ha affrontato la questione migranti in relazione a uno slogan tipico del leader della Lega Matteo Salvini, cioè “prima gli italiani“. «Migranti? Ci dicono che siamo cattivi cristiani. Però bisognerebbe anche guardare un po’ il catechismo – ha detto Fontana -. C’è un passaggio da tener conto: “ama il prossimo tuo“, cioè quello in tua prossimità. Quindi, prima di tutto cerchiamo di far star bene le nostre comunità. Se abbiamo 4-5 milioni di poveri – ha aggiunto -, non possiamo andare a occuparci dei poveri del resto del mondo, perché chi governa ha innanzitutto il dovere di far stare bene la comunità che, appunto, governa». (t.d.b.)

(Fonte. Ilfattoquotidiano)

(ph: Imagoeconica)