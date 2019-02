Minacce online, identificato e denunciato l’hater del Canal

Condividi

È stato identificato dai carabinieri l’hater di Nicola Canal (in foto), denunciato dall’influencer trevigiano per le minacce ricevute via Messenger. Si tratta di un 50enne residente a Piombino Dese (Padova). L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Nei giorni scorsi, “Il Canal” aveva diffuso sui suoi canali social un video in cui raccontava l’accaduto e la decisione di presentare denuncia alle forze dell’ordine, anche per essere da esempio per i tanti utenti web vittime dell’odio online. Denuncia che, fa sapere, non intende ritirare: «le minacce non si possono accettare».

Fonte: Il Mattino

(Ph. Canal – Il Canal / Facebook)