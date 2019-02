Nuova serie tv e film al cinema: torna la Dragon Ball mania

Condividi

Siete pronti a trascorrere un Carnevale da Super Sayan? A oltre 30 anni dal debutto dell’anime di Akira Toriyama, in Italia è ancora Dragon Ball-mania. Mentre in tv hanno debuttato i nuovi episodi di Dragon Ball Super, la nuova serie dedicata a Goku e amici, in onda ogni sabato alle 23 su Italia 1, il 28 febbraio debutta sul grande schermo Dragon Ball Super Broly, l’ultimo capitolo cinematografico dedicato alla saga animata che ha entusiasmato generazioni di fan in tutto il mondo.

Per tutti gli appassionati di ieri e oggi, da venerdì 1 a domenica 3 marzo, al Centro Commerciale Palladio di Vicenza arrivano i protagonisti di Dragon Ball: Goku e Vegeta! Special guest del pomeriggio di sabato 2 marzo, sarà Giorgio Vanni, cantante delle sigle italiane di Dragonball, che a partire dalle 18.00 si esibirà facendo cantare grandi piccini sulle note delle canzoni dedicate alle magiche sfere del drago. E allora, saltate sulla nuvola speedy per visitare il Dragonball village allestito per l’occasione al Centro Commerciale Palladio, per divertirvi tra giochi, sfide e tanto divertimento insieme agli eroi della celebre serie tv.