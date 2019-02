Oscar 2019 all’insegna del riscatto sociale: premiati gli “ultimi”

Condividi

Linkedin email

La notte degli Oscar ha visto il trionfo di attori e personaggi che si potrebbero definire “ultimi” e il riscatto sociale e l’abbattimento dei muri sembra essere stato il fil rouge di tutta la kermesse hollywoodiana. Il premio come miglior attore infatti è andato a Rami Malek per la sua interpretazione di Freddy Mercury nel biopic “Bohemian Rhapsody” (leggi qui la recensione). Sia Mercury che lo stesso Malek sono figli di immigrati (Zanzibar nel caso del cantante, Egitto nel caso dell’attore), icone quindi dell’integrazione: «abbiamo fatto un film su un uomo gay e immigrato e lo abbiamo celebrato – ha detto Malek -. Questa è la prova che amiamo questa storia. Io sono egiziano, la mia è la prima generazione nata qui in America». Il premio come miglior attrice è invece andato a sorpresa all’inglese Olivia Colman per” La favorita”. L’attrice sul palco ha ricordato come sia partita facendo un lavoro umile: «ero addetta alle pulizie, sognavo questo momento».

Il premio come attore non protagonista e come attrice non protagonista sono andati a due afroamericani, Maharsala Alì per “Green Book” e Regina King per “Se la strada potesse parlare”. “Green Book”, vincitore della statuetta come miglior film, racconta proprio una storia di amicizia che rompe le barriere delle diversità sociali create dai pregiudizi, cioè l’incontro tra un bianco e un afroamericano discriminato negli anni ’60. “Roma” di Cuaròn, con il cui il regista messicano ha vinto il premio per la regia, racconta la storia di «una donna che come milioni di lavoratrici nel mondo che lavorano senza diritti». Infine il regista afroamericano Spike Lee, vincitore dell’Oscar come miglior sceneggiatura per il suo “Blackkklansman”, vera storia del primo poliziotto nero a Colorado Springs, ha dedicato il premio alla nonna «che era stata una schiava. Rendo omaggio a lei e ai nostri antenati, grazie al loro sacrificio siamo qui, grazie per aver costruito il Paese». (t.d.b.)

(Fonte: Repubblica.it)

(ph: Instagram – The Academy)