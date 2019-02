Sardegna, lista Zaia: «sconfitto chi è contro l’autonomia»

Condividi

La capogruppo della lista Zaia Presidente, Silvia Rizzotto, commenta così i risultati parziali delle elezioni regionali in Sardegna. «In una terra dove, come in Veneto, batte fortissimo l’orgoglio autonomista, la Lega assesta un altro punto fondamentale, confermandosi sempre più la forza di riferimento del centro-destra del Paese».

«Al di là della ennesima sconfitta della sinistra, cui ormai siamo abituati e che per l’ennesima volta non può certo dispiacerci, è un fatto che gli elettori sardi, che respirano da sempre la sana aria dell’autonomia, non abbiano premiato l’azione di chi a Roma osteggia la riforma autonomistica. Non è un caso, anzi: un messaggio chiarissimo che speriamo qualcuno, oggi, dopo i risultati, comprenda fino in fondo», conclude Rizzotto. (a.mat.)

(ph: Facebook Francesco Desogus M5S Sardegna)