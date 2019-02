Smog, vento ripulisce l’aria: livello verde in tutto il Veneto

Condividi

Buone notizie dal bollettino odierno dell’Arpav. Il vento che ha spazzato il Veneto nei giorni scorsi è stato sufficiente per far abbassare il livello di Pm10 sotto i 50 microgrammi per metro cubo d’aria, il limite massimo consentito per legge. Torna quindi il livello verde in tutte le province: Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

Ecco cosa prevede il livello 0 o verde: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30 vietata la circolazione dei ciclomotori e motocicli Euro 0 a due tempi. Non potranno circolare le autovetture a uso proprio a benzina Euro 0 e 1 e quelle diesel Euro 0, 1 e 2 e 3. Per i veicoli commerciali diesel euro 0, 1, 2 e 3, oltre a limitazioni all’utilizzo degli impianti termici, al riscaldamento dei locali e alle combustioni all’aperto. (a.mat.)